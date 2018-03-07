Праздничный вечер к Международному женскому дню прошел в посольстве Беларуси в Москве

6 марта в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в Москве состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Изюминкой вечера стал концерт заслуженного коллектива Беларуси вокальной группы "Камерата".

Также к праздничному вечеру было приурочено открытие выставки произведений белорусских художников и скульпторов "Весенний калейдоскоп", подготовленной Национальным художественным музеем Беларуси.

На снимке: Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

Фото пресс-службы Посольства Беларуси в России - БЕЛТА.