Соревнования по тракторному биатлону прошли в Сморгонском районе

Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - прошло 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области. На площадке соревновались пять команд, в каждой из которых по три трактора. Выбраны модели, которые производятся на Сморгонском агрегатном заводе, входящем в "МТЗ-Холдинг".

Мероприятие организовано с целью поддержки белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, привлечения внимания молодежи к зимним видам спорта, а также для повышения интереса иностранных туристов к Беларуси.

На снимке: перед стартом.