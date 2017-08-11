Специалисты ОАО "Гомельоблагросервис" помогают аграриям

График и режим работы специалистов ОАО "Гомельоблагросервис" в период жатвы стал напряженнее. На производственных участках предприятия выполняется ремонт узлов комбайнов и тракторов, техническое обслуживание автотранспорта, шиномонтаж крупногабаритных шин, механосборочные работы и агрохимобслуживание. 10 специально созданных мобильных технических групп готовы выехать в любой район Гомельщины с необходимыми запчастями и выполнить их замену.

На снимке: мастер-наладчик Евгений Леонтьев выполняет ремонт двигателя комбайна.