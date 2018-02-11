Фестиваль света GoLF-2018 проходит в Гомеле

Третий международный фестиваль света Gomel Light Fest (GoLF -2018) проходит по 11 февраля в Гомеле. Свое творчество на форуме представляют коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России, Украины.

Программа очень насыщенная. К участию приглашены артисты, работающие в жанре светового шоу, мим-группы, уличные театры, танцевальные коллективы, художники световых картин и песочной графики.

Организатором мероприятия выступает дворец культуры "Фестивальный" при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

На снимке: во время гала-концерта.