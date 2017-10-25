В Берестовицком районе оборудовали гнездовья для самой большой в Беларуси утки

Пары большого крохаля - самой крупной гнездящейся в Беларуси утки - уже весной смогут справить новоселье в новых домиках, появившихся на территории заказника "Свислочь". Акция по установке ящиков для гнездовья редких для Беларуси птиц прошла 25 октября на территории Берестовицкого района.

Изготовлены гнездовья были в рамках программы по развитию особо охраняемых природных территорий на 2016-2020 годы, которая предусматривала создание и установку искусственных гнездовий для редких птиц в заказнике местного значения "Свислочь". Партнерами Берестовицкого райисполкома в этом выступили Гродненский госуниверситет им. Янки Купалы и ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

На снимке: подготовка к установке гнездовья для редкой самой большой в Беларуси утки.