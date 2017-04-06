В Брестской области в 2016 году оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 8 семьям

Службы занятости Брестской области в 2016 году оказали содействие в переселении на новое место жительства и работы восьми семьям. Шесть из них получили новую прописку в пределах своего же региона, две - обосновались в Минской области. На содействие в переселении в области было направлено около Br10 тыс. Оксана Кирко с двумя детьми и гражданским мужем переселилась из крупного агрогородка Мир в агрогородок Оброво. Здесь женщина смогла трудоустроиться и работать по специальности - ветеринарным врачом.

На снимке: Оксана Кирко с дочерью Викторией в своем новом доме.