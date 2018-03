Выставка "The Art of the Brick. Искусство лего" открылась в Минске

В ТРЦ Galleria Minsk открылась выставка "The Art of the Brick. Искусство лего", покорившая сердца миллионов в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах. Она представила зрителям более 100 масштабных фигур из кубиков. Это произведения искусства, среди которых всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Посетители выставки могут со всех сторон осмотреть Солнечную систему, детально разглядеть Парфенон, впечатлиться динозавром из лего. Автор выставки - Натан Савайя, известный американский художник из Нью-Йорка.

На снимке: на выставке.