Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее освещение в СМИ развития Вооруженных Сил Беларуси

Журналисты БЕЛТА стали лауреатами творческого конкурса Министерства обороны и Министерства информации на лучшее освещение в СМИ вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси, патриотического воспитания населения. В числе победителей - корреспондент БЕЛТА Светлана Пекарь, фотокорреспондент Рамиль Насибулин. Дипломами конкурса также отмечены редакция газеты "7 дней" и редакция визуальной информации. Церемония вручения наград состоялась 13 февраля.

На снимке: (слева направо) корреспондент БЕЛТА Светлана Пекарь, главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская, заместитель главного редактора редакции визуальной информации БЕЛТА Владимир Иваницкий.