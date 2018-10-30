Андрейченко о мировой безопасности: система сдержек и противовесов не работает

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Стало очевидным, что мировая система безопасности больше не работает. Об этом сегодня в Москве, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

"Очевидно, что сегодня глобальная система безопасности сломана, не работают сдержки и противовесы. Отдельные государства без санкции Совета безопасности ООН могут начинать любые военные действия", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер Палаты представителей охарактеризовал складывающуюся в целом ситуацию в мире как очень непростую. "Некоторые государства даже экономику уже используют в плане оружия. Поэтому нам нужно противодействовать этим угрозам, и важное значение здесь имеют наши союзы и объединения", - подчеркнул он. Одним из таких объединений Владимир Андрейченко назвал ОДКБ, созданную по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусская парламентская делегация во главе с Владимиром Андрейченко сегодня в Москве принимает участие в мероприятиях по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ.-0-