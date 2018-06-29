29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко считает необходимым продвигать на мировой арене образ Беларуси как ІТ-страны. Об этом он заявил на закрытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
"Главными приоритетами в области международного сотрудничества для нас являются продвижение образа Беларуси на мировой арене как ІТ-страны, идеи углубления экономической интеграции на континенте, поддержка инициативы о перезапуске Хельсинкского процесса на принципах доверия и сотрудничества", - сказал Владимир Андрейченко.
В этом отношении, по его словам, показательны итоги прошедшего недавно визита в Беларусь высокой парламентской делегации Индии. Эта страна - признанный авторитет в области высоких технологий. Она привержена идеям мира, заинтересована в укреплении интеграционных связей. Обоюдная готовность работать по этим и многим другим направлениям закреплена в соглашении о сотрудничестве, подписанном во время визита.-0-
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