Беларусь будет вовлечена в стратегическое партнерство в Восточной Европе по борьбе с преступностью и наркотиками

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) в Вене заместитель председателя КНС, Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина приняла участие в мероприятии высокого уровня, посвященном началу реализации концептуального документа Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) по стратегическому партнерству и программной деятельности в Восточной Европе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Документ определяет стратегические рамки сотрудничества УНП с Беларусью, Молдовой и Украиной в следующих приоритетных областях: противодействие транснациональной организованной преступности; всеобъемлющий и сбалансированный подход в борьбе против наркотиков; противодействие коррупции; содействие развитию систем правосудия. Общий бюджет предусмотренных в нем мероприятий составляет $9 млн.

В своем выступлении Елена Купчина подчеркнула значимость программного документа УНП, который будет способствовать развитию партнерств и укреплению координации как в участвующих странах, так и на международном уровне. Она отметила, что этот подход лежит в основе предпринимаемых Беларусью усилий по противодействию трансграничной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми. Практическим примером такого партнерства являются инициативы Беларуси по созданию Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и принятию Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. Постоянный представитель Беларуси отметила важность создания эффективного механизма реализации представленного документа, который бы концентрировал усилия и имеющиеся ресурсы на наиболее приоритетных для участвующих стран направлениях.

В мероприятии, организованном УНП совместно с дипломатическими миссиями Беларуси, Молдовы и Украины в Вене, приняли участие представители руководства правоохранительных органов Молдовы и Украины, руководители соответствующих подразделений УНП, представители дипломатического корпуса и донорского сообщества.-0-