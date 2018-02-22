Беларусь демонстрирует хорошие результаты в борьбе с ВИЧ/СПИДом - оценка ЮНЭЙДС

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь, по оценке ЮНЭЙДС, на фоне стран Восточной Европы и Центральной Азии демонстрирует хорошие результаты в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

МИД в рамках реализации Национального плана действий по правам человека на 2016-2019 годы организует мероприятие "Партнерство для безопасной и эффективной поддержки в связи с ВИЧ/СПИДом", приуроченное ко Дню "Ноль дискриминации". Оно состоится 1 марта. Партнерами выступают Министерство здравоохранения и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Беларуси.

По словам пресс-секретаря МИД, мероприятие призвано привлечь общественное внимание к проблемам людей с ВИЧ/СПИДом, продемонстрировать опыт Беларуси в противодействии этой пандемии, рассмотреть на тематических секциях проблемные вопросы и наметить пути их решения. Особое внимание будет уделено обсуждению мер по предотвращению и борьбе со стигмой и дискриминацией в отношении людей, живущих с ВИЧ.

В мероприятии планируется участие парламентариев, представителей органов государственного управления, общественных объединений, дипломатического корпуса, международных организаций. От МИД примет участие заместитель министра Андрей Дапкюнас.

День "Ноль дискриминации" учрежден по инициативе ЮНЭЙДС и отмечается 1 марта с 2014 года. Основная цель - привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ/СПИДом как с точки зрения медикаментозного лечения, так и преодоления стереотипного отношения к таким людям, недопущения их дискриминации. В последнее время День "Ноль дискриминации" приобрел более широкий контекст и воспринимается как день терпимости к людям независимо от их расовой, национальной, религиозной, социальной, половой, возрастной принадлежности.-0-