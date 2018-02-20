Беларусь и Алжир подписали соглашение о создании торгово-экономической комиссии

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Алжир сегодня подписали два документа, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документами поставили с белорусской стороны глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, с алжирской стороны - министр иностранных дел Абделькадер Мессахель.

В частности, подписано соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, заключено соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Глава алжирского МИД совершает рабочий визит в Минск, во время которого прошли переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.-0-