Беларусь и Алжир подписали соглашение о создании торгово-экономической комиссии

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Алжир сегодня подписали два документа, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
Подписи под документами поставили с белорусской стороны глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, с алжирской стороны - министр иностранных дел Абделькадер Мессахель.
В частности, подписано соглашение о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме того, заключено соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Глава алжирского МИД совершает рабочий визит в Минск, во время которого прошли переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.-0-
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