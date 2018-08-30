Беларусь и Финляндия заинтересованы в наращивании парламентского сотрудничества

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия заинтересованы наращивать парламентское сотрудничество. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью, членом фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер констатировал, что до этого времени межпарламентские контакты двух стран были не очень активными. "Надо сейчас добавлять в работе, чтобы уровень парламентского сотрудничества был не ниже, а даже, может, выше, чем у коммерческих контактов", - считает он.

Михаил Мясникович предложил также проанализировать договорно-правовую базу. "Она может быть более полной", - убежден председатель Совета Республики. Хорошим инструментом для такой работы он назвал парламентские группы дружбы.

По мнению спикера, парламентариям необходимо уделить внимание вопросам международного, регионального сотрудничества. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона открыта для обсуждения любых других направлений взаимодействия, которые могут быть интересны партнерам из Финляндии.

В свою очередь Вилле Рюдман отметил, что отношения Беларуси и Финляндии строятся на хорошей прагматичной основе. Он напомнил о достаточно активных политических контактах, динамичном развитии взаимной торговли, особенно на уровне малого и среднего бизнеса.

Парламентская делегация Финляндии прибыла в Беларусь 29 августа. Программой визита, который продлится до 1 сентября, предусмотрены также встречи с руководством МИД, Минприроды, ПВТ. Сегодня в Совете Республики с финскими парламентариями встретится рабочая группа Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Финляндии.

В январе-июне белорусско-финский товарооборот составил более $65 млн, или 111,9% к аналогичному периоду 2017 года. На начало этого года в Беларуси зарегистрировано 24 организации, созданные с участием финляндского капитала, в том числе семь совместных.-0-