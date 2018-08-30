Беларусь и Финляндия заинтересованы в снижении напряженности в отношениях Запад-Восток - Рахманов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия заинтересованы в снижении напряженности в отношениях Запад-Восток. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов по итогам переговоров с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью, членом фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Рахманов отметил, что Беларусь и Финляндия как страны, находящиеся между Западом и Востоком, ориентированы на обеспечение региональной и мировой стабильности. "Наши скоординированные усилия могут дать хороший эффект для снижения напряженности, которая присутствует в отношениях Запад-Восток", - сказал сенатор. Тема будет и далее обсуждаться с финскими парламентариями, которые находятся с визитом в Беларуси. Стороны намерены найти совместные решения.

Председатель постоянной комиссии Совета Республики напомнил, что во время летней сессии ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. "Идея продолжает обсуждаться в Европе. Мы этот вопрос поднимем на переговорах с финским партнерами", - отметил Сергей Рахманов.

Он добавил, что белорусские и финские парламентарии сходятся во мнении, что "Запад чрезмерно злоупотребляет жесткостью в отношениях, в том числе с Россией". Также парламентарии уверены, что нужно в большей степени включать дипломатические методы, а не сокращать дипучастие.

На переговорах парламентарии обсудили вопросы, связанные в том числе с взаимодействием по линии международных организаций. Финская сторона отметила достижения Беларуси в этом направлении и выразила заинтересованность в продолжении такой динамики.

Парламентская делегация Финляндии прибыла в Беларусь 29 августа. Программой визита, который продлится до 1 сентября, предусмотрены встречи с руководством МИД, Минприроды, ПВТ. Сегодня с финскими парламентариями провели переговоры председатель Совета Республики Михаил Мясникович, рабочая группа Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Финляндии.-0-