Беларусь и германский фонд "Память, ответственность и будущее" наметили пути сотрудничества

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с председателем попечительского совета германского фонда "Память, ответственность и будущее", руководителем Института стратегических исследований "Агора" Харальдом Брауном, который находится в Минске для участия во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Во время встречи обсуждены состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества с фондом "Память, ответственность и будущее". Фонд занимается финансированием гуманитарных проектов, направленных на сохранение памяти о жертвах национал-социализма, социальную поддержку бывших узников нацизма, укрепление мира между народами, развитие международных молодежных контактов", - рассказали в МИД.
Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия Беларуси и Германии в международных организациях, обменялись мнениями по актуальным темам мировой политики.-0-
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