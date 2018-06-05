5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран прорабатывают межгосударственные контакты на высшем уровне. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с послом Ирана в Беларуси Мостафой Овейси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили планы и дальнейшие шаги по проработке межгосударственных контактов на высшем уровне, сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли, в частности, перспективы поставок в Иран продукции белорусского животноводства, укрепление взаимодействия в международных организациях, перспективы сотрудничества в нефтяной отрасли.

Стороны также рассмотрели ситуацию, которая сложилась после решения Соединенных Штатов Америки выйти из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Мостафа Овейси выразил осуждение Ираном действий администрации США и подтвердил приверженность страны соглашениям в случае, если остальные стороны формата "5+1" продолжат его исполнение.

В свою очередь Андрей Дапкюнас отметил, что белорусская сторона поддерживает дальнейшее осуществление совместного всеобъемлющего плана действий и считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности.-0-