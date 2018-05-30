30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания рассмотрели перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с генеральным директором по международной торговле и инвестициям Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании Хосе Луисом Кайзером Морейрасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Визит Олега Кравченко в Мадрид проходит 30-31 мая. На встрече замминистра с генеральным директором по международной торговле и инвестициям Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании были обсуждены актуальное состояние и перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Испанией. Стороны сверили часы относительно реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошедшего в октябре 2017 года в Минске первого заседания совместной белорусско-испанской межправкомиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам белорусско-испанского взаимодействия.
Состоялись переговоры Олега Кравченко с директором Центра политических и конституционных исследований Бенигно Пендасом Гарсией. Стороны обсудили развитие белорусско-испанских и белорусско-европейских отношений, вопросы международной политики, включая глобальную и региональную безопасность.
Замминистра также провел встречу с председателем комиссии по международным делам Конгресса депутатов Испании Пилар Рохо Ногерой. Обсуждены вопросы белорусско-испанского сотрудничества, включая тематику межпарламентского взаимодействия.
На 31 мая запланировано участие Олега Кравченко в очередном раунде белорусско-испанских межмидовских консультаций, а также в торжественной церемонии открытия офиса посольства Беларуси в Испании.-0-
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