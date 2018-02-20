Беларусь и ЮАР планируют активизировать политическое и торгово-экономическое сотрудничество

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске провели встречу заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол ЮАР в Беларуси (по совместительству) Номасонто Мария Сибанда-Туси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Дипломаты отметили необходимость активизации политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области культуры и образования.
Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, договорились о проведении мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и ЮАР.-0-
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