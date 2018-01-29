29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Кипр намерены активизировать взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Беларуси с резиденцией в Москве Леонидасом Маркидисом.
"Стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.
Дипломатические отношения между Беларусью и Кипром установлены 9 апреля 1992 года.-0-
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