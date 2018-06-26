Беларусь и Кыргызстан подписали план межмидовского сотрудничества на 2018-2019 годы

Во время подписания. Фото МИД

26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-кыргызские межмидовские консультации состоялись в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, кыргызскую - заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов. Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кыргызских отношений, расширение взаимодействия в интеграционных структурах, а также в рамках международных организаций.

По итогам консультаций Андрей Евдоченко и Нурлан Абдрахманов подписали план сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Кыргызской Республики на 2018-2019 годы.-0-