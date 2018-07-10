10 июля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь и Латвия имеют все условия для наращивания политического и экономического сотрудничества. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с латвийской парламентской делегацией во главе с председателем Комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Айнарсом Латковскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Латвию как проверенного, надежного перспективного партнера. Спикер обратил внимание, что в двусторонних отношениях нет серьезных проблемных вопросов, которые бы препятствовали развитию сотрудничества. "Беларусь открыта для широкого сотрудничества по многим направлениям, которые представляют интерес и для Латвии. У нас сегодня созданы все условия для наращивания и политического, и экономического сотрудничества", - отметил председатель Палаты представителей.

В частности, у сторон есть возможность поделиться опытом в оборонной сфере, в борьбе с коррупцией, наркотрафиком, нелегальной миграцией, считает Владимир Андрейченко. Во время встречи парламентарии обсудили ход подготовки к чемпионату мира по хоккею, который в 2021 году примут Минск и Рига. В этой связи спикер предложил обсудить подготовку дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса. "Мы должны на этом заработать, показать имидж Беларуси и Латвии. Возможности у нас такие есть", - уверен он.

Председатель Палаты представителей считает, что у Беларуси и Латвии много перспективных направлений для взаимодействия и парламентарии должны принимать участие в его развитии. Он предложил парламентариям Беларуси и Латвии наметить конкретный план работы, который бы помог точечно решать те или иные вопросы. Речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве, региональном взаимодействии, укреплении гуманитарных контактов.

В свою очередь Айнарс Латковскис отметил активизацию взаимодействий правоохранителей Беларуси и Латвии, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой и т.д. Он подчеркнул необходимость в укреплении контактов на разных уровнях, в том числе между парламентариями. "Мы заинтересованы в сотрудничестве и хороших добрососедских отношениях", - резюмировал латвийский парламентарий.

Белорусско-латвийский товарооборот в 2017 году составил $ 440 млн. Стороны уверены, что потенциал далеко не исчерпан, отмечая хорошую динамику во взаимной торговле и в текущем году. Динамично развивается и сотрудничество в инвестиционной сфере. В 2017 году латвийский бизнес инвестировал в белорусскую экономику $125 млн.-0-

Фото Геннадия Жинкова