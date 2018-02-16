Беларусь и Мальта отмечают 25-летие дипотношений

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Мальта 16 февраля отмечают 25-летие со дня подписания межгосударственного соглашения об установлении дипломатических отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В юбилейный день состоялся визит посла Беларуси в Италии и Мальте по совместительству Александра Гурьянова в город Валлетту. Проведены встречи с руководством Министерства иностранных дел и развития торговли Мальты, обсуждены актуальные вопросы и приоритеты развития белорусско-мальтийского взаимодействия.

Александр Гурьянов передал поздравительное послание министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в адрес главы внешнеполитического ведомства Мальты Кармело Абелы по случаю 25-летия дипломатических отношений между странами. Состоялись консультации на уровне генерального директора по общеполитическим вопросам Министерства иностранных дел и развития торговли Мальты Марией Каллейей, на которых обсуждена повестка дня двустороннего сотрудничества на ближне- и среднесрочную перспективу, а также вопросы диалога по линии Беларусь-ЕС, взаимодействия в ОБСЕ и других международных организациях.-0-