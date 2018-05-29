Беларусь и Монголия обсудили обмен визитами на высоком уровне

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной встретился с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольских отношений, в том числе обмен визитами на высоком уровне, взаимодействие двух стран в международных организациях, перспективы расширения торгово-экономических связей.-0-