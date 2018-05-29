Беларусь и Монголия обсудили обмен визитами на высоком уровне

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной встретился с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольских отношений, в том числе обмен визитами на высоком уровне, взаимодействие двух стран в международных организациях, перспективы расширения торгово-экономических связей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3389 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0207 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2261 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN