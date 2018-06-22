Беларусь и Непал намерены активизировать сотрудничество

Во время встречи. Фото МИД

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Непала в России и Беларуси по совместительству Риши Рамом Гхимире по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны высказались за необходимость существенной активизации белорусско-непальских отношений и наметили ряд шагов на ближайшую перспективу по развитию сотрудничества.

Олег Кравченко и Риши Рам Гхимире. Фото МИД

Олег Кравченко пожелал послу Непала успехов в осуществлении им дипломатической миссии в Беларуси.-0-