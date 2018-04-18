Беларусь и Оман обсудили перспективы взаимной либерализации визового режима

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Омана Мохаммед аль-Хасан рассмотрели сегодня перспективы дальнейшей взаимной либерализации визового режима. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сегодня прошел пятый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Омана. "Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, современное состояние и перспективы развития белорусско-оманского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, взаимодействие в областях образования, науки и культуры, возможности развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшей взаимной либерализации визового режима, в том числе в контексте возможности полной отмены виз для владельцев обычных паспортов - Оман входит в число государств, граждане которых имеют право на безвизовое пятидневное пребывание в Беларуси", - проинформировали в МИД.

Особое внимание при консультациях уделено вопросам развития торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов. Стороны отметили важность более широкого и наступательного маркетинга в Омане торговых, технологических и инновационных возможностей Беларуси и обсудили возможные шаги в этом направлении. Более детально эти и другие вопросы собеседники договорились изучить на первом заседании совместного межправительственного комитета, принципиальное соглашение о необходимости создания которого было озвучено в ходе консультаций.

Кроме этого, руководители белорусской и оманской делегаций обменялись мнениями по вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, в Европейском регионе, а также обсудили взаимодействие двух государств в ООН. Они приняли участие в торжественном открытии Оманского центра арабского языка и культуры в Белорусском государственном университете.

Двусторонние консультации между Оманом и Беларусью на уровне заместителей министров иностранных дел проводятся с 2008 года и на сегодня являются главным постоянно действующим механизмом межгосударственного диалога.-0-