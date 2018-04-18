Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 апреля 2018, Ср
+11°C
Облачно с прояснениями EUR 2.5041
USD 2.0256
RUB 3.2925
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Додон Лукашенко о взаимодействии с Молдовой: у нас нет закрытых тем для сотрудничества
Президент
Главы Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России проведут рабочую встречу в Москве 20 апреля
Экономика
Правительство утвердило меры для роста зарплат бюджетников в 2018 году
Экономика
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
Экономика
Беларусь поднялась на 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
До Земли долетел осколок планеты возрастом 4,5 миллиарда лет
22:40 Калейдоскоп
Церемония передачи "Белавиа" нового самолета Embraer прошла в Бразилии
22:12 Общество
ФОТО: Президент Молдовы провел для Лукашенко экскурсию по резиденции "Кондрица"
22:03 Заголовки новостей
Беларусь и Молдова обсудили новые инвестпроекты в здравоохранении
21:55 Экономика
Курский "Авангард" и "Тосно" вышли в финал Кубка России по футболу
21:50 Спорт
Драмтеатр белорусской армии победил на фестивале "Смоленский ковчег"
21:36 Культура
Новым главным тренером солигорского "Шахтера" стал Сергей Ташуев
21:35 Спорт
Гостями конкурса "Мисс Беларусь-2018" станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская
21:27 Культура
Общество должно быть активным участником в решении вопросов охраны историко-культурного наследия - мнение
21:16 Культура
Техрегламент на аттракционы вступил в силу в ЕАЭС
21:09 Общество
Мигель Диас-Канель выдвинут на пост председателя Госсовета Кубы
21:01 В мире
Совет по сотрудничеству в образовании стран СНГ рассмотрит соглашение о равных правах на поступление в вузы
20:48 Общество
БАТЭ победил "Неман" в первом полуфинале Кубка Беларуси по футболу
20:35 Спорт
Беларусь и Оман обсудили перспективы взаимной либерализации визового режима
20:20 Политика
Презентации потенциала белорусской фармотрасли проходят в Японии
20:08 Экономика
Следующее заседание ТКГ по Украине состоится в Минске 4 мая
20:00 Политика
Сайдик: обеспечение безопасности и улучшение работы пунктов пропуска остается актуальной темой
19:33 Политика
В Минском районе выявлены нарушения при учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
19:14 Регионы
Беларусь и Молдова намерены ежегодно наращивать товарооборот на 20-25%
18:47 Экономика
ФОТО: Лукашенко возложил венок к памятнику Штефану Великому в Кишиневе
18:15 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Официальный визит Лукашенко в Молдову Официальный визит Лукашенко в Молдову
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Республиканский субботник Республиканский субботник
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Оман обсудили перспективы взаимной либерализации визового режима

Политика 18.04.2018 | 20:20
Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел по дипломатическим вопросам Омана Мохаммед аль-Хасан рассмотрели сегодня перспективы дальнейшей взаимной либерализации визового режима. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сегодня прошел пятый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Омана. "Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, современное состояние и перспективы развития белорусско-оманского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, взаимодействие в областях образования, науки и культуры, возможности развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшей взаимной либерализации визового режима, в том числе в контексте возможности полной отмены виз для владельцев обычных паспортов - Оман входит в число государств, граждане которых имеют право на безвизовое пятидневное пребывание в Беларуси", - проинформировали в МИД.

Особое внимание при консультациях уделено вопросам развития торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов. Стороны отметили важность более широкого и наступательного маркетинга в Омане торговых, технологических и инновационных возможностей Беларуси и обсудили возможные шаги в этом направлении. Более детально эти и другие вопросы собеседники договорились изучить на первом заседании совместного межправительственного комитета, принципиальное соглашение о необходимости создания которого было озвучено в ходе консультаций.

Кроме этого, руководители белорусской и оманской делегаций обменялись мнениями по вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, в Европейском регионе, а также обсудили взаимодействие двух государств в ООН. Они приняли участие в торжественном открытии Оманского центра арабского языка и культуры в Белорусском государственном университете.

Двусторонние консультации между Оманом и Беларусью на уровне заместителей министров иностранных дел проводятся с 2008 года и на сегодня являются главным постоянно действующим механизмом межгосударственного диалога.-0-

﻿
Теги
Беларусь, визовая политика, МИД, Оман
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.5041 BYN 2.497 BYN 2.508 BYN
USD
2.0256 BYN 2.017 BYN 2.027 BYN
RUB
3.2925 BYN 3.27 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Чемпионат Беларуси по бодибилдингу и фитнесу
Все видео

Фотоновости

Президент Молдовы провел для Лукашенко экскурсию по резиденции "Кондрица"
Все фото

Инфографика

Беларусь - Молдова: торгово-экономическое сотрудничество Дипломатические отношения между Беларусью и Молдовой установлены 19 ноября 1992 года. По объему товарооборота по итогам 2017 года Молдова заняла 4-е место среди стран СНГ.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От хоккея до сноуборда - решения каких проблем в зимних видах спорта требует Лукашенко
Лукашенко: Молдова должна сама выбирать, с какими странами ей сотрудничать
Лукашенко о взаимодействии с Молдовой: у нас нет закрытых тем для сотрудничества
Экономика
Фото из архива МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
Беларусь и Молдова обсудили новые инвестпроекты в здравоохранении
Презентации потенциала белорусской фармотрасли проходят в Японии
Происшествия
В зале суда Оглашение обвинения по "делу Кныровича" будет продолжено 19 апреля
В Беларуси пресечена попытка контрабанды 318 кг гашиша
Ветер повалил тополь в минском парке им. Горького
Общество
Фото из архива Ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Церемония передачи "Белавиа" нового самолета Embraer прошла в Бразилии
Техрегламент на аттракционы вступил в силу в ЕАЭС
Регионы
РЕПОРТАЖ: Сила притяжения родной земли
В Минском районе выявлены нарушения при учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
В Гомельской области выявлено более 50 зданий, потенциально опасных для детей
Спорт
Во время матча. Фото ФК БАТЭ БАТЭ победил "Неман" в первом полуфинале Кубка Беларуси по футболу
Курский "Авангард" и "Тосно" вышли в финал Кубка России по футболу
Новым главным тренером солигорского "Шахтера" стал Сергей Ташуев
Технологии
AP Photo Компания Alibaba анонсировала разработку беспилотных автомобилей
БКА начнет поставлять информацию членам альянса PanGeo в середине этого года
Компания Google сохранит исторические памятники при помощи виртуальной реальности
Культура
Несвижский замок. Фото из архива Общество должно быть активным участником в решении вопросов охраны историко-культурного наследия - мнение
Драмтеатр белорусской армии победил на фестивале "Смоленский ковчег"
Гостями конкурса "Мисс Беларусь-2018" станут Владимир Пресняков и Наталья Подольская
В мире
СК РФ возбудил два уголовных дела после инцидента в школе в Башкортостане
Мигель Диас-Канель выдвинут на пост председателя Госсовета Кубы
Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня
Калейдоскоп
Стивен Спилберг.  Фото AP Спилберг стал первым в истории кинорежиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд
До Земли долетел осколок планеты возрастом 4,5 миллиарда лет
В самолетах могут появиться стоячие места
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия