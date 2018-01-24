Беларусь и Пакистан заинтересованы в сохранении позитивной динамики взаимодействия

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан заинтересованы в сохранении позитивной динамики отношений. Об этом было заявлено 24 января на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Пакистана Масудом Ханом Раджой по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Владимир Макей поблагодарил дипломата за конструктивный вклад в развитие и укрепление белорусско-пакистанских отношений по широкому спектру направлений и отметил, что за время каденции первого посла Пакистана в Беларуси состоялись значимые двусторонние мероприятия, заложившие серьезную основу для развития сотрудничества между странами.
Стороны отметили наличие у двух государств существенного потенциала для наращивания политического диалога и торгово-экономического партнерства и выразили взаимную заинтересованность в сохранении позитивной динамики взаимодействия.-0-
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