Беларусь и Венгрия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 июля провел встречу с послом Венгрии в Беларуси Вилмошем Сиклавари по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Обсуждены текущее состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами. Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.
Владимир Макей поблагодарил Вилмоша Сиклавари за вклад в развитие белорусско-венгерского сотрудничества.-0-
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