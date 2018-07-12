Беларусь и Венгрия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога

Во время встречи. Фото МИД

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 июля провел встречу с послом Венгрии в Беларуси Вилмошем Сиклавари по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Обсуждены текущее состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами. Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия.

Владимир Макей поблагодарил Вилмоша Сиклавари за вклад в развитие белорусско-венгерского сотрудничества.-0-