Беларусь нацелена на последовательное развитие отношений с Арменией - Андрейченко

12 апреля, Минск Корр. БЕЛТА/. Беларусь нацелена на последовательное развитие отношений с Арменией. Об этом сегодня шла речь на встрече в Санкт-Петербурге председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с председателем парламента Армении Арой Баблояном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

На встрече было подчеркнуто, что Беларусь нацелена на последовательное и долгосрочное развитие тесных отношений с Арменией во всех сферах. "И в этих целях необходимо активно использовать все инструменты парламентской дипломатии, включая деятельность белорусско-армянской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет в Беларуси и будет приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между нашими странами", - проинформировали в пресс-службе.

Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь - важный торговый партнер Армении. Несмотря на экономические трудности последних лет, в 2017 году двум странам удалось преодолеть тенденцию снижения и вернуться к постепенному росту товарооборота. За прошлый год он составил $42,7 млн, увеличившись практически на 33% к уровню 2016 года. Результаты января 2018-го демонстрируют рост товарооборота почти на 9% к уровню января 2017 года.

Председатель Палаты представителей выразил уверенность, что развитию сотрудничества будет способствовать реализация новых взаимовыгодных проектов в сферах промышленности и производственной кооперации, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий, образования, здравоохранения и других. "Это поставка в Армению белорусской техники, обеспечение ее финансово-кредитной поддержки. Речь идет о модернизации сети городского пассажирского транспорта и лифтового хозяйства Еревана и других городов Армении, создании СП и реализации совместных проектов по выпуску и продвижению конкурентоспособной и востребованной продукции на рынки третьих государств, прежде всего ЕАЭС, Ирана и ЕС, с которым Армения подписала в конце прошлого года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - пояснили в пресс-службе.

"Реализация совместных проектов будет также способствовать наращиванию прямых контактов между регионами Беларуси и Армении, решению вопросов занятости и повышения реальных доходов населения и, что самое важное, росту благосостояния граждан и экономического развития государств", - сказал Владимир Андрейченко.

Помимо экономики большой интерес представляет развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, медицины, науки, культуры, спорта, туризма. Председатель Палаты представителей заверил коллегу, что Беларусь будет рада армянским участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", конкурса песни "Детское Евровидение - 2018", II Европейских игр в 2019 году, Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году и других международных культурных и спортивных мероприятий.

Спикеры особо подчеркнули, что двусторонние межпарламентские отношения находятся на высоком уровне.

Белорусская парламентская делегация под руководством председателя Палаты представителей 12-13 апреля принимает участие в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге.

В Думском зале Таврического дворца 13 апреля пройдет 47-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. Основная тема заседания - "Межкультурный диалог стран Содружества: состояние, перспективы и правовое обеспечение" - посвящена Году культуры в Содружестве.

В повестку дня заседания включены проект Конвенции о сохранении культурного наследия государств - участников СНГ, проекты модельных законов "О совместных исследованиях и кооперации в разработках и производстве инновационной продукции (услуг)", "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных, идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", "О деятельности студенческих отрядов".

Вниманию парламентариев будет также представлен проект модельного Кодекса о культуре для стран СНГ, основой для разработки которого послужил Кодекс Беларуси о культуре.

Заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк представит своим коллегам проекты модельных законов "Об экспертизе и экспертной деятельности", "О дошкольном образовании", а также проект рекомендаций об аттестации научных, в том числе научно-педагогических, работников высшей квалификации.

Председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк доложит парламентариям стран Содружества о проектах модельных законов "О государственной гражданской и муниципальной службе" и "О документах стратегического прогнозирования и планирования".-0-