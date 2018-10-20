Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов - Макей

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь никогда не была и не будет источником конфликтов. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время посещения зарубежными дипломатами 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь придает особое значение обеспечению транспарентности в военной сфере как одного из условий укрепления региональной стабильности и безопасности.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков в свою очередь заявил, что белорусская армия максимально открыта для общественности, в том числе мировой. Глава военного ведомства подробно рассказал о современном состоянии и перспективах развития Вооруженных Сил, новом вооружении, поступающем в армию.

Главы дипломатических миссий, представители международных организаций, аккредитованных в Беларуси, посетили 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования по приглашению Министерства обороны Беларуси. Участники ознакомились с историей, структурой и задачами бригады, особенностями учебного процесса по подготовке зенитчиков, артиллеристов, специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты. Вниманию дипломатов были представлены образцы стрелкового вооружения, снаряжения и экипировки войсковой части. Гости также посетили полигон "Уручье", где ознакомились с ходом занятий по огневой подготовке, стали свидетелями розыгрыша тактического эпизода.

Мероприятие проведено в рамках серии неформальных встреч, целью которых является ознакомление иностранных дипломатов с различными сферами жизни страны. Так, в прошлый раз зарубежных гостей принимали в Республиканском горнолыжном центре "Силичи" во время акции "Дипломаты за безопасность", а в целом, как рассказали в пресс-службе МИД, в течение последних лет в подобном формате им был представлен промышленный, культурный, спортивный и туристический потенциал белорусского государства.-0-