Зарубежные дипломаты посещают 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Аккредитованные в Беларуси послы и дипломаты вместе с членами семей по приглашению Министерства обороны сегодня посещают 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.
Участники встречи знакомятся с историей и задачами, стоящими перед бригадой, особенностями подготовки военных специалистов, образцами стрелкового оружия, состоящего на вооружении, а также образцами военной формы и экипировки военнослужащих.
Мероприятие проходит с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра обороны Андрея Равкова.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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