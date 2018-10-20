Зарубежные дипломаты посещают 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду

20 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Аккредитованные в Беларуси послы и дипломаты вместе с членами семей по приглашению Министерства обороны сегодня посещают 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники встречи знакомятся с историей и задачами, стоящими перед бригадой, особенностями подготовки военных специалистов, образцами стрелкового оружия, состоящего на вооружении, а также образцами военной формы и экипировки военнослужащих.

Мероприятие проходит с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра обороны Андрея Равкова.-0-

Вооруженные Силы Беларуси демонстрируют открытость и транспарентность - посол Сербии "Это хорошая инициатива двух министров - главы оборонного ведомства Андрея Равкова и руководителя внешнеполитического ведомства Владимира Макея - пригласить послов посмотреть, как живут военнослужащие и как действует бригада", - отметил дипломат.

Фото Геннадия Жинкова