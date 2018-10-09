Беларусь открыта для наращивания сотрудничества с другими странами в борьбе с терроризмом - Макей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь открыта для дальнейшего наращивания сотрудничества с другими государствами и международными организациями в области противодействия терроризму. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы открыты для дальнейшего наращивания сотрудничества в области противодействия терроризму с другими государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, участвующими в борьбе с терроризмом", - сказал Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что в Беларуси постоянно совершенствуется законодательство для борьбы с терроризмом. Уголовный кодекс криминализирует все формы участия в террористической деятельности, а также вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях на территории иностранного государства. "В январе этого года закон о борьбе с терроризмом был дополнен положениями, конкретизирующими выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц. На сегодняшний день в него включено 640 физических лиц и 369 организаций", - отметил он.

Для противодействия финансированию терроризма в Беларуси создана система применения целевых финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении организаций и лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующие меры принимают структуры, осуществляющие финансовые операции (банки, казино, страховые организации), а также Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля. На территории Беларуси будет отказано в осуществлении финансовых операций с участием таких организаций и лиц, а имеющиеся активы таких организаций и лиц будут незамедлительно заморожены.

"Вместе с тем фактов замораживания средств и блокирования финансовых операций на территории нашей страны не выявлено, что еще раз свидетельствует о низком уровне рисков такой деятельности на территории Беларуси. При этом мы не намерены снижать бдительность, поскольку угроза терроризма носит глобальный трансграничный характер", - отметил Владимир Макей. Он добавил, что Департамент финансового мониторинга КГК заключил межведомственные договоры, предусматривающие обмен оперативной финансовой информацией, в том числе связанной с финансированием терроризма, с подразделениями финансовой разведки 23 государств.

"Как результат предпринимаемых многоплановых усилий Беларусь в различных международных рейтингах традиционно фигурирует в числе стран, безопасных для посещения", - резюмировал глава МИД.-0-