Беларусь ожидает важных результатов от заседания в Минске основной группы Мюнхенской конференции

20 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь ожидает важных результатов по итогам предстоящего в Минске с 30 октября по 1 ноября заседания основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в твиттер-аккаунте белорусского внешнеполитического ведомства.

"У нас нет сомнений, что по итогам будущей плодотворной дискуссии будут достигнуты важные результаты", - отмечается в публикации.

Данное заявление появилось как реакция на обсуждение в соцсети предстоящего мероприятия. Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер образно охарактеризовал напряженный график международных встреч, отметив, что "команда Мюнхенской конференции передвигается со сверхзвуковой скоростью". На прошлых выходных - Киев, теперь - Стокгольм…

В свою очередь посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик выразил надежду, что в ходе предстоящего в Минске мероприятия у его участников будет достаточно времени для основательного обсуждения текущей ситуации в сфере безопасности в регионе.

"В точку! Поэтому отправляясь в Минск, а не, например, в Брюссель, мы хотим сфокусироваться на определенных вызовах в сфере безопасности, характерных для Центральной и Восточной Европы. Впечатляющее число глав государств и правительств, а также министров иностранных дел будут участвовать", - заметил на это Вольфганг Ишингер.-0-