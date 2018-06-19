Беларусь планирует развивать связи с франкоязычными регионами Швейцарии

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширять связи с франкоязычными регионами Швейцарии. Перспективы развития взаимоотношений обсуждались во время рабочего визита в Швейцарию заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Сегодня Евгений Шестаков провел встречу с представителями деловых кругов и властей швейцарских кантонов Во и Фрибур в Лозанне. Во время переговоров обсуждались перспективы расширения связей с учетом планируемого открытия Почетного консульства Беларуси в Лозанне.

Во время встречи. Фото МИД

Заместитель министра иностранных дел Беларуси прибыл в Лозанну для участия в десятом заседании Белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.-0-