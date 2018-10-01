Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в Генассамблее ООН подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Около 70 государств, включая Беларусь, подписали инициированный Казахстаном документ (Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. - Прим. БЕЛТА), направленный на укрепление глобальных усилий по предотвращению и противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях. Основную цель документа предполагается достигнуть путем соблюдения имеющихся международных обязательств, активизации глобального и регионального сотрудничества на этом направлении, а также устранения условий зарождения терроризма", - отметили в министерстве.
На полях общей дискуссии Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в специальном мероприятии высокого уровня, посвященном принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.
"Беларусь вновь подтвердила свой статус государства, уделяющего большое внимание укреплению международной безопасности, а также выступающего за более скоординированные коллективные международные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнули в пресс-службе МИД.-0-
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