Беларусь призывает страны ООН к более активным действиям по запрету ядерных испытаний

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас на заседании в ООН по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия призвал страны к более активным действиям, связанным с продвижением полного запрета ядерных испытаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Белорусский дипломат выразил всестороннюю поддержку международным усилиям в области ядерного нераспространения и разоружения, а также призвал к более активным действиям, связанным с продвижением полного запрета ядерных испытаний", - рассказали в ведомстве.

В Нью-Йорке во время недели высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН Андрей Дапкюнас также принял участие во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Движения неприсоединения. Мероприятие было посвящено сохранению и укреплению потенциала Устава ООН в контексте целей и принципов Движения неприсоединения.

"Заместитель министра представил позицию Беларуси в отношении путей преодоления глобального кризиса в области урегулирования конфликтов, а также обратил внимание на необходимость действовать сообща и на основе целей и принципов Устава ООН для достижения международного мира и безопасности. По итогам встречи была принята совместная политическая декларация", - отметили в МИД.

В эти дни в офисе ООН состоялось торжественное открытие документальной фотовыставки "Переводчики в действии: содействуя миру", посвященной празднованию Международного дня перевода в ООН (30 сентября). Решение об учреждении этого праздника было принято весной 2017 года по белорусско-азербайджанской инициативе.

Фотовыставку, организованную Беларусью, Азербайджаном и Туркменистаном, открыл Андрей Дапкюнас. "Она демонстрирует работу переводчиков в миротворческих и миростроительных миссиях и является элементом усилий Беларуси по продвижению идеи необходимости усиления юридической и физической защиты переводчиков, работающих в опасных условиях", - обратили внимание в министерстве.-0-