Беларусь стала форпостом для международных партнеров в выявлении боевиков-террористов - Макей

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь служит надежным форпостом для международных партнеров в выявлении иностранных боевиков-террористов в пассажирских и миграционных потоках. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Находясь в центре Европы, Беларусь служит надежным форпостом для наших международных партнеров в выявлении иностранных боевиков-террористов в пассажирских и миграционных потоках. Благодаря развитой пограничной инфраструктуре и сбалансированной системе обеспечения безопасности мы одно из немногих государств, осуществляющих многоуровневые фильтрационные мероприятия на пути выходцев из нестабильных регионов", - обратил внимание министр. Так, в Беларуси усилены меры пограничного контроля, особенно на въезде, проводятся специальные мероприятия ("Арсенал", "Нелегал", "Кордон"). Они направлены на нейтрализацию преступных групп, организующих каналы нелегальной миграции в страны Евросоюза.

"Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система "профилей риска", позволяющая выделять в пунктах пропуска через границу лиц, возможно причастных к религиозно-экстремистской деятельности. Эта работа приносит свои плоды: с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске", - отметил Владимир Макей.-0-