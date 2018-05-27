Беларусь вносит значимый вклад в преодоление конфронтации на международной арене - Муттонен

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вносит значимый вклад в преодоление конфронтации на международной арене. Такое мнение в интервью телеканалу "Беларусь 1" высказала Кристин Муттонен, занимавшая в 2016-2017 годах пост председателя Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает БЕЛТА.

Форум "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" прошел в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива "Минский диалог". "Мы должны преодолеть блоковость, раскол между странами. На форуме обсуждалось, как перейти от конфронтации к содействию, как поступать тем государствам, которые находятся в зоне конфронтации, что им делать для восстановления и сохранения мира и для собственного развития. Это главный вопрос, над решением которого мы работаем - чтобы люди жили в процветающем мире. Вот почему данный форум в Минске имеет такое важное значение. Здесь собрались эксперты из разных стран мира и из различных сфер - это и политики, и академики. Это действительно ценный вклад со стороны Беларуси", - сказала Кристин Муттонен.

В форуме "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех" приняли участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. В числе спикеров были генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора.-0-