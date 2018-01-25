Беларусь заинтересована в расширении прагматичного сотрудничества с Советом Европы - депутат

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении прагматичного сотрудничества с Советом Европы, заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович на заседании Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, которое прошло в Страсбурге (Франция), сообщает БЕЛТА.

По словам Андрея Наумовича, Национальное собрание удовлетворено позитивным развитием взаимодействия страны и Совета Европы, включая совместную работу над реализацией плана для Беларуси на 2016-2017 годы. В январе 2018 года Комитет министров СЕ по согласованию с белорусской стороной принял решение о продлении срока действия этого документа на 2018 год, напомнил депутат. "Мы заинтересованы в расширении прагматичного сотрудничества с Советом Европы, в первую очередь в плане присоединения к его конвенциям и соглашениям", - подчеркнул он.

Андрей Наумович признался, что выступает за регулярные контакты между депутатами ПАСЕ и белорусскими парламентариями для получения информации о ситуации в стране. "В связи с этим в ходе заседания комиссии 10 октября 2017 года мною была обозначена важность вовлечения белорусских парламентариев в работу иных комиссий ПАСЕ, возможно, через заключение меморандума о взаимопонимании с Ассамблеей. Будем признательны, если ПАСЕ рассмотрит данную инициативу", - сказал он.

Депутат также обратил внимание, что белорусская сторона продолжает изучение вопроса о смертной казни. В частности, в этом году планируется проведение ряда мероприятий по этой проблематике с участием международных экспертов.

Кроме того, Андрей Наумович напомнил, что 18 февраля пройдут выборы в местные Советы депутатов - важное политическое событие для общества и государства. Депутат заверил, что предпринимаются все необходимые меры для проведения политической кампании в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны. Мониторинг предстоящих выборов будет осуществляться национальными и зарубежными наблюдателями (аккредитованными дипломатами).

"Рассчитываем на объективную оценку партнерами предстоящих выборов, а также на продолжение конструктивного диалога и взаимодействия после их проведения", - добавил председатель постоянной комиссии.-0-