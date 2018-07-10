Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения ЦУР

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в широком изучении международного опыта достижения Целей устойчивого развития. Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению ЦУР Марианны Щеткиной с руководителями загранучреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина призвала послов содействовать продвижению Беларуси в достижении ЦУР и помогать отечественным экспертам устанавливать контакты с партнерами в других странах, налаживать с ними взаимодействие. Национальный координатор напомнила, что Беларусь стала инициатором по созданию партнерской сети координаторов по ЦУР и уже предприняла конкретные шаги в этом направлении. Так, белорусская сторона направила в ООН и ЕЭК ООН списки экспертов, курирующих ЦУР в 40 странах.

Участие во встрече приняли руководители рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств от Совета Республики. Как подчеркнула Марианна Щеткина, парламентарии также заинтересованы в содействии белорусских дипломатов. "Нам необходимы знания и информация, которой владеют послы, прежде всего в части законодательства, - сказала она. - Мы это локализуем, национализируем и сделаем так, чтобы это работало на решение стоящих перед нами задач".

Заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас отметил, что внешнеполитическое ведомство и Национальное собрание наладили тесное взаимодействие по различным направлениям. Он порекомендовал послам шире задействовать в своей деятельности потенциал парламентариев, в том числе экспертный.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-