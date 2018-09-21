Белорусский парламент рассчитывает на активизацию сотрудничества с ПАРЛАТИНО

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей рассчитывает на активизацию сотрудничества с Латиноамериканским парламентом (ПАРЛАТИНО). Об этом сегодня заявил вице-спикер Болеслав Пирштук на встрече с делегацией ПАРЛАТИНО во главе с его председателем Элиасом Кастильо, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук и Элиас Кастильо

Стороны, как отмечалось во время встречи, взаимно заинтересованы в развитии сотрудничества. "Мы очень надеемся и рассчитываем на то, что наши отношения будут более активными", - сказал Болеслав Пирштук.

Вице-спикер констатировал, что Национальное собрание и ПАРЛАТИНО пока недостаточно активно взаимодействуют. Он заверил, что белорусские парламентарии "очень мощно добавят в этом направлении".

Элиас Кастильо

"У нас есть достаточно много конкретных предложений, которые будут взаимовыгодны и полезны обеим сторонам", - добавил заместитель председателя Палаты представителей.

Латинская Америка - динамично развивающаяся территория, один из центров роста мировой экономики. Этим обусловлен высокий интерес Беларуси к этому региону. Болеслав Пирштук выразил надежду, что во время переговоров с делегацией ПАРЛАТИНО будут намечены точки роста сотрудничества. "В разных сферах. Не только в парламентском измерении, но и в других отраслях", - добавил он.

Программой визита предусмотрено посещение ряда предприятий. Таким образом латиноамериканские парламентарии смогут ознакомиться с промышленным потенциалом Беларуси. Болеслав Пирштук во время встречи рассказал об инструментах поддержки экспорта, которыми могут воспользоваться партнеры из стран Латинской Америки, товарных позициях, которые могут быть им интересны. Затрагивались перспективы сотрудничества в IT, гуманитарной сфере.

Болеслав Пирштук

Во время встречи

Элиас Кастильо предложил развивать сотрудничество в образовании. По его словам, латиноамериканские парламентарии готовы предоставить молодым специалистам из Беларуси возможность проходить стажировки на базе ПАРЛАТИНО.

Визит в Беларусь делегации Латиноамериканского парламента во главе с его председателем Элиасом Кастильо продлится по 24 сентября.

Во время встречи

В 2016 году в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. В Национальном собрании Беларуси сформирована делегация по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом. Руководит ею заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук.

Латиноамериканский парламент учрежден 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу). Целью создания ПАРЛАТИНО явилось содействие гармонизации законодательства латиноамериканских стран в таких областях, как образование, здравоохранение, защита окружающей среды и борьба с наркобизнесом.-0-

Фото Рамиля Насибулина