Белорусский парламент ратифицировал соглашение с Китаем о безвизовом режиме

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики одобрил сегодня ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и КНР о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, передает корреспондент БЕЛТА.

Палата представителей ратифицировала соглашение 27 июня. В соответствии с документом белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу.

В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов в беседе с журналистами выразил уверенность, что ратификация соглашения позволит добавить темпа в двусторонние отношения по всем направлениям. Мы сможем интенсифицировать наше сотрудничество в экономике, политике, образовании, науке, технологиях, убежден сенатор. Он напомнил, что отношения с Китаем имеют для Беларуси принципиальное значение. "Китай наш стратегический партнер, а Беларусь входит в четверку приоритетных партнеров КНР", - сказал он. Сенатор отметил высокий уровень взаимодействия, интенсивный диалог на уровне руководства двух стран.-0-