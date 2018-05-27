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Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе - Кобяков

Политика 27.05.2018 | 12:54
Ван Цишань и Андрей Кобяков
Ван Цишань и Андрей Кобяков

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает корреспондент БЕЛТА.

В Национальном аэропорту Минск
В Национальном аэропорту Минск

Ван Цишань в Национальном аэропорту Минск
Ван Цишань в Национальном аэропорту Минск

Ван Цишань прибыл сегодня с первым официальным визитом в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск его встречал Андрей Кобяков. Здесь же они провели переговоры.

Обращаясь к заместителю председателя КНР, премьер-министр Беларуси сказал: "Мы рады приветствовать доброго, проверенного друга белорусского народа. Ваш визит в Беларусь (первый зарубежный официальный визит Ван Цишаня в новом статусе. - Прим. БЕЛТА) очень ценим и воспринимаем, как дополнительный добрый знак настроенности китайского руководства на развитие отношений с Беларусью. Мы стремимся к тому, чтобы белорусско-китайские отношения не только активно развивались, но и показывали пример для других стран, какими они могут быть: построенными на добрососедской, взаимоуважительной и равноправной основе".

Ван Цишань и Андрей Кобяков в Национальном аэропорту Минск
Ван Цишань и Андрей Кобяков в Национальном аэропорту Минск

Премьер-министр Беларуси также отметил: "Белорусское общество с пониманием воспринимает идею председателя КНР Си Цзиньпиня о построении сообщества единой судьбы. В основе этой концепции социальная справедливость и равные возможности развития для стран".

Ван Цишань поблагодарил его за теплый прием и сказал, что "Председатель КНР Си Цзиньпин придает огромное значение отношениям с Беларусью".

Ван Цишань
Ван Цишань

Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

Официальный визит заместителя председателя КНР продлится по 29 мая. Запланированы официальные переговоры Андрея Кобякова и Ван Цишаня в расширенном составе. Программой пребывания также предусмотрено посещение Ван Цишанем Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Белорусского государственного университета.-0-

Фото Оксаны Манчук

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Теги
Беларусь, встречи, Китай, Кобяков, сотрудничество
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