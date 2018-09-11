Белорусско-словацкий диалог в последние годы стал наиболее динамичным - Дапкюнас

11 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-словацкий политический и экономический диалог за последние годы стал наиболее динамичным. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на мероприятии, посвященном 74-й годовщине Словацкого национального восстания и Дня Конституции Словацкой Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что эти даты являются знаковыми в истории не только Словакии, но и Европы. "В Беларуси с глубоким уважением относятся к исторической памяти, в том числе о Второй мировой войне. Беларусь, миллионы граждан которой пожертвовали жизнью ради совместной победы над нацизмом, хорошо понимают боль Словакии за погибших во время восстания граждан страны, - продолжил он. - Словацкое национальное восстание занимает важное место в числе событий, которые приблизили общую победу над фашизмом".

Замминистра отметил, что Беларусь и Словакия доказали свое право на самоопределение. Став суверенными, они основывали свои конституции на принципах гуманизма, социальной справедливости, мирного сосуществования народов, нерушимости границ и отказа от территориальных претензий.

В нынешнем году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Словакией. "На протяжении последних нескольких лет наше двустороннее сотрудничество развивается наиболее динамично, - констатировал Андрей Дапкюнас. - Мы достигли значительного прогресса в развитии политического, экономического, межпарламентского, межрегионального диалога. Ежегодно мы открываем новые взаимные интересы, осуществляем совместные проекты в самых разных областях".

Андрей Дапкюнас выразил уверенность, что нынешний уровень двусторонних отношений станет надежным фундаментом для дальнейшего взаимодействия.

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш подчеркнул важность для народа его страны Словацкого национального восстания и Дня Конституции. Он назвал уровень нынешнего всестороннего взаимодействия с Беларусью высоким и высказал уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя государствами.-0-