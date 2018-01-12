Безальтернативных округов по итогам выдвижения на местных выборах нет по Минску и Могилевской области

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безальтернативных избирательных округов по итогам выдвижения на местных выборах нет по городу Минску и Могилевской области, сообщила сегодня журналистам председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пока не знаем целиком по стране количество безальтернативных округов. К сожалению, у нас есть безальтернативные округа даже в областные Советы. Нет ни одного безальтернативного округа только в городе Минске и в Могилевской области", - рассказала Лидия Ермошина. Причем по Минску на один округ в среднем претендуют более шести человек. Самый большой конкурс в Каменногорском избирательном округе №35 (Фрунзенский район Минска) - 10 человек на место, констатировала председатель ЦИК.

Что касается областных Советов, в среднем по стране конкурс составляет 2,4 человека на место.

В общей сложности на местных выборах выдвинуто 22 тыс. 719 человек. "Хотя документов поступило гораздо больше, потому что многие выдвигались несколькими способами", - пояснила председатель ЦИК. Она обратила внимание, что по сравнению с 2014 годом в абсолютных цифрах выдвиженцев несколько меньше (было 22 тыс. 784), однако в процентном отношении выдвижение все же возросло, поскольку на нынешних выборах количество избирательных округов уменьшилось более чем на 700.

Гражданами путем сбора подписей выдвинуто 68,62% кандидатов, трудовыми коллективами выдвинуто 27,26%, политическими партиями выдвинуто всего 4,12% кандидатов.

В том числе среди выдвиженцев 32 гражданина России (на 4 человека больше, чем на предыдущих местных выборах). Более 45% подавших документы в избиркомы - депутаты действующего созыва.

При этом основной пласт выдвиженцев (около 30%) - представители сферы образования, культуры и науки. Представители сферы торговли и бытового обслуживания составляют более 4%, госорганов - 11%, правоохранительных органов и военной службы - более 3%, предприниматели - немногим более 2%.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. В настоящее время поданные на выдвижение документы проходят проверку в местных избиркомах, на основании этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.-0-