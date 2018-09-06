Бизнес-круги Республики Корея ознакомились с инвестиционным климатом Беларуси

6 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом 5 сентября во время визита в Сеул (Республика Корея) приняла участие в заседании белорусско-корейского круглого стола. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Мероприятие было организовано при поддержке Корейской федерации промышленности и других бизнес-ассоциаций. Корейским деловым кругам был представлен экономический потенциал и инвестиционный климат Беларуси, а также ряд перспективных проектов.

На встрече с заместителем министра иностранных дел Республики Корея Чо Хёном стороны договорились содействовать активизации политического диалога, в том числе путем обмена визитами высокого уровня, выразили необходимость развития сотрудничества в области экономики, науки, высоких технологий.

С вице-министром малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея Чхве Су Гю собеседники наметили пути активизации инновационного и инвестиционного сотрудничества, содействия развитию контактов между малым и средним бизнесом двух государств, в том числе в малых и средних городах, а также возможности взаимодействия по вопросам венчурного финансирования приоритетных научно-технических разработок.

На встрече с вице-президентом и руководителем департамента корпоративной стратегии компании "Ханхва Кемикал" Сим Чже Соном были рассмотрены перспективные направления сотрудничества компании с Беларусью. Собеседники обсудили возможности инициирования проектов в области разработки химических и нефтехимических продуктов в рамках инвестиционных проектов и совместного производства.

Андрей Дапкюнас выразил заинтересованность в развитии сотрудничества белорусских компаний с другими подразделениями группы компаний "Ханхва", которые работают в области робототехники, электронных систем, аэрокосмического оборудования. Группа компаний "Ханхва" входит в топ-10 крупнейших бизнес-конгломератов в Республике Корея и в топ-500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. В группу "Ханхва" включены компании, специализирующиеся в аэрокосмической сфере, в области мехатроники, строительства, химических материалов и энергетики, финансов и инвестиций, услуг и развлечений. Общая выручка группы компаний "Ханхва" в 2017 году составила более $55 млрд.

На переговорах с директором корейской торговой сети KTNET Ким Ёнг Хваном была отмечена взаимная заинтересованность в сотрудничестве в области безбумажной торговли.

На встрече с вице-председателем Корейской федерации промышленности Квон Тхэ Сином были обозначены перспективы двустороннего взаимодействия по организации визитов корейских деловых кругов в Беларусь.

Переговоры с руководителем парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью Ли Вон Уком были посвящены перспективам проведении двусторонних мероприятий в рамках межпарламентского взаимодействия. С руководством Корейского института международной экономической политики, который является одним из ведущих аналитических центров Республики Корея в области региональных экономических исследований, белорусская делегация обменялась мнениями относительно перспектив экономического сотрудничества двух стран, проведения совместных экономических исследований, в том числе в контексте различного рода евразийских инициатив.

На встрече с исполнительным вице-президентом Выставочно-конгрессного комплекса COEX Ким Мён Сином члены белорусской делегации выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе в участии белорусских организаций в выставках высокотехнологичной продукции на территории Республики Корея.

Во время переговоров с исполнительным вице-председателем Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин Хёном собеседники обсудили направления активизации торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области электронного правительства и безбумажной торговли, договорились содействовать развитию контактов между белорусскими и корейскими деловыми кругами.-0-

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