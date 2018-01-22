22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты зарегистрировано на местных выборах в Беларуси, сообщила сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Она напомнила, что в качестве кандидатов в депутаты было выдвинуто 22 712 кандидатов. "Осталось на данный момент 22 278. Из числа выбывших 123 человека отозвали свои кандидатуры добровольно и 311 (1,37%) - это отказы в регистрации. Такова картина на данный момент, конечно, она будет меняться: кто-то будет участвовать, кто-то будет отзываться", - пояснила руководитель ЦИК.

Лидия Ермошина отметила, что большинство сельских округов будут безальтернативными. "Что до Советов самого высокого уровня - областных, то в Брестском регионе семь безальтернативных округов, или 12,3%, в Витебской области - 22 (36,7%), Гомельской - 3 (5%), Гродненской - 40 (66,7%). В Минской области три безальтернативных округа, что составляет 5%, а в Могилевской нет ни одного. Причем там есть округа с высокой альтернативой. Средний конкурс - чуть менее трех кандидатов на место", - рассказала она.

В Минске также нет безальтернативных округов. В среднем здесь на одно место претендуют более четырех человек. "Если говорить о столичных округах, где более всего кандидатов, то самые крупные в этом плане Академический №48 Первомайского района и Кальварийский №38 во Фрунзенском районе. Здесь баллотируются по восемь кандидатов. Далее следуют Старовиленский округ №41 по Центральному району - семь кандидатов. По шесть человек претендуют на депутатский мандат в Плехановском, Железнодорожном, Сухаревском", - уточнила Лидия Ермошина.-0-

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ЦИК не рассматривает возможность перехода к сбору подписей на планшетах Заменить традиционные бумажные носители пока не представляется возможным, сказала глава ЦИК. "Во-первых, каким образом будут ставиться подписи избирателя на планшете? Не все же избиратели будут обладать правом электронной подписи", - пояснила Лидия Ермошина.

Кандидаты в депутаты открыли уже 241 счет для ведения агитации на местных выборах в Беларуси "Больше всего их в Минске - 89. Здесь, наверное, каждый третий кандидат открыл свой счет, даже более. В Могилевской области пока только 9 счетов, в Минской - 45, в Гродненской - 8, в Гомельской - 42 счета. В Витебской и Брестской областях их открыто 10 и 38 соответственно", - рассказала Лидия Ермошина.

Организовывать онлайн-трансляции с избирательных участков нецелесообразно - Ермошина По мнению главы ЦИК, затраты, которые потребуются на ведение трансляции в течение дня и после, гораздо больше получаемого эффекта. "По сути дела, смотрит эти новости с участков очень узкий круг лиц. Например, те, кто связан с медийным пространством", - отметила Лидия Ермошина.

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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60% - ЦИК "Думаю, что в целом по стране явка будет более 60%. В силу того, что у нас есть такой институт, как досрочное голосование", - сказала Лидия Ермошина. При этом она напомнила, что на местных выборах в Беларуси барьер явки не установлен.

Проводить электронное голосование уместно только для живущих за рубежом - Ермошина Руководитель Центризбиркома прокомментировала использование инновационных технологий в избирательных кампаниях. "Электронное голосование, на мой взгляд, должно применяться в очень редких случаях. Вижу его перспективу только для организации голосования граждан, находящихся за рубежом", - сказала она.

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Ермошина: кандидаты в депутаты местных Советов помолодели и прибавили в уровне образования Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендовали более 22,7 тыс. человек. В качестве кандидатов из них зарегистрированы 22 тыс. 278.