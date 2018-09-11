11 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 40 документов о сотрудничестве планируется подписать на V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев накануне заседания белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время форума мы будем не только обсуждать перспективные стратегические направления развития сотрудничества между регионами, но и планируется подписание более 40 совместных документов о сотрудничестве. Это является очень важным результатом каждого форума и содействует углублению нашей интеграции", - отметил Юрий Воробьев.

Он подчеркнул готовность Могилева к предстоящему форуму. "Мы сегодня смогли убедиться в высокой степени готовности основных объектов. У нас не вызывает сомнений, что все они достойно примут участников, - сказал зампредседателя Совета Федерации. - Сама программа очень интересная и насыщенная различными мероприятиями. Она обеспечивает реализацию основной идеи форума. Поэтому я убежден, что мы достойно и на высоком организационном уровне проведем это очень важное для обеих стран и народов мероприятие".

Юрий Воробьев добавил, что в форуме ожидается участие представителей примерно 30 регионов Российской Федерации.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-