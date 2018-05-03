Брексит может повлиять на отношения с Беларусью только в лучшую сторону - посол Великобритании

3 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Брэксит если и повлияет на отношения Великобритании с Беларусью, то в лучшую сторону. Такую точку зрения выразила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб сегодня на медиазавтраке, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов касательно того, повлияет ли как-то процесс брексита на белорусско-британские взаимоотношения, Фионна Гибб подчеркнула: "Не думаю, что брексит повлияет на отношения Великобритании и Беларуси. А если и повлияет, то только в лучшую сторону. Великобритания будет всячески заинтересована в усилении своих отношений с другими странами, в том числе с Беларусью, после брексита".

Вопросы журналистов к послу Великобритании были самыми разнообразными, в том числе касающиеся торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества, образовательных проектов.

Речь шла и о преимуществах для зарубежных туристов введенного Беларусью пятидневного безвизового режима. "Безвиз - очень разумное решение, принятое белорусским правительством. Это помогает и британскому бизнесу, представители которого могут в том числе приехать в Беларусь с деловой целью, не открывая визы", - сказала Фионна Гибб. -0-