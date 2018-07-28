Чан Чжэньмин: задача CITIC Group - реализовать на практике всепогодную дружбу Беларуси и Китая

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из задач корпорации CITIC Group - реализовать на практике отношения всепогодной дружбы между Беларусью и Китаем. Об этом сегодня заявил журналистам председатель правления китайской компании Чан Чжэньмин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между нашими странами сложились всепогодные партнерские отношения. Задача нашей компании заключается в том, чтобы воплотить в жизнь такое сотрудничество", - сказал Чан Чжэньмин.

Китайская компания намерена расширять сферы сотрудничества с Беларусью. Например, сейчас корпорация готовится к участию в тендере по проекту модернизации "Гродно-Азота", идут переговоры по поставке оборудования для "Славкалия".

В течение нескольких дней представители CITIC Group проводили в Беларуси переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств, своими бизнес-партнерами. И, по словам Чан Чжэньмина, в компании удовлетворены их итогами. "В Беларуси очень благоприятные условия работы. Нам было очень приятно работать с белорусскими коллегами. Есть большая взаимодополняемость между белорусским рынком и профилем нашей деятельности", - сказал он.

Результаты визита китайской делегации в Минск и достигнутые во время него договоренности были обсуждены сегодня на встрече Чан Чжэньмина и Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства заверил правление CITIC Group, что инвестиции в белорусскую экономику дадут свои результаты. "Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору - это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь в Беларуси. Вы на это всегда можете рассчитывать, - сказал Александр Лукашенко. - Я вам это говорю от души, и я буду так поступать. Я вам гарантирую полную безопасность ваших инвестиций и действий в Республике Беларусь".-0-